Jil Teichmann (Archivbild).

Teichmann taucht gegen Qualifikantin

Das WTA-250-Turnier von Istanbul ist für Jil Teichmann (WTA 37) bereits nach der 2. Runde vorbei. Die Bielerin zog gegen die Qualifikantin Julia Grabher (WTA 194) in 2 Sätzen mit 4:6, 4:6 den Kürzeren. Gegen die 25-jährige Vorarlbergerin, vorwiegend an ITF-Turnieren im Einsatz, durfte Teichmann nur kurz auf eine Wende hoffen, als ihr im 2. Satz nach Break-Rückstand der Ausgleich zum 4:4 gelang. Auf den neuerlichen Serviceverlust im folgenden Game fand sie aber keine Antwort mehr.

Djokovic wieder auf der Siegerstrasse

Bei seinem Heimturnier in Belgrad hat Novak Djokovic die Viertelfinals erreicht und damit das frühe Out von Monte Carlo vergessen machen können. Der Serbe musste beim 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) gegen seinen Landsmann Laslo Djere allerdings mehr zittern, als ihm lieb sein konnte. Nach verlorenem Startsatz gewann die Nummer 1 der Welt die folgenden beiden Sätze und beendete das Spiel nach 3:21 Stunden. Frohe Kunde gab es für Djokovic zudem aus Rom. Obwohl er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, darf er beim ATP-1000-Turnier in der «ewigen Stadt» (8. - 15. Mai) antreten. Dies wurde am Mittwoch bekannt.

