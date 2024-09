Legende: Formkurve zeigt nach oben Jil Teichmann. Pascal Muller/freshfocus

Teichmann auf dem Weg nach oben

Jil Teichmann (WTA 182) hat das Challenger-Turnier im slowenischen Ljubljana für sich entschieden. Im Final setzte sich die 27-jährige Linkshänderin in fast zweieinhalb Stunden mit 7:6 (10:8), 6:4 gegen die Spanierin Nuria Parrizas Diaz (WTA 94) durch. Teichmann befindet sich nach einem schwierigen Jahr wieder im Aufwind. Die ehemalige Nummer 21 der Welt und Billie-Jean-King-Cup-Siegerin von 2022 verbesserte sich in den letzten eineinhalb Monaten um über 60 Positionen und wird am Montag im WTA-Ranking in die Top 150 vorstossen.