Teichmann profitiert von Tomljanovic-Rückzug

Jil Teichmann hat beim WTA-250-Turnier im mexikanischen Mérida kampflos die Viertelfinals erreicht. Die Seeländerin profitierte vom Rückzug der Australierin Ajla Tomljanovic. Letztmals so weit in einem WTA-Turnier war Teichmann (WTA 153) vor 15 Monaten in Iasi (ROM) gekommen. Nächste Gegnerin in Mérida wird entweder die Amerikanerin Ann Li (WTA 111) oder die Kroatin Antonia Ruzic (WTA 165) sein.

Wawrinka mit 2-Satz-Sieg in Bratislava

Stan Wawrinka hat sich von seinem Basel-Out erholt und ist erfolgreich ins Challenger-Turnier Slovak Open in Bratislava gestartet. Der 39-Jährige (ATP 149) bezwang in der 1. Runde Maximilian Marterer (ATP 137) in einer guten Stunde mit 6:4, 6:3. Im 1. Duell mit dem Deutschen überzeugte Wawrinka vor allem mit dem Aufschlag und wehrte alle 3 Breakchancen von Marterer ab. Im Achtelfinal trifft der Romand auf den Kroaten Dino Prizmic (ATP 380).

Popyrin schaltet Medwedew aus

Daniil Medwedew ist beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy bereits in der 2. Runde gescheitert. Nach einem Freilos in der ersten Runde unterlag der Russe am Mittwoch dem Australier Alexei Popyrin (ATP 24) mit 4:6, 6:2, 6:7 (4:7). Medwedew kämpfte sich im dritten Satz von einem 1:4-Rückstand zurück, musste seinem Gegner aber nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden zum Sieg gratulieren. Popyrin, der im August das 1000er-Turnier in Montreal gewonnen hatte, trifft im Achtelfinal auf den Russen Karen Chatschanow (ATP 21).