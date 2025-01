Legende: Überzeugt in Südostasien Jil Teichmann. Imago Images/IPA Sport

Teichmann überzeugt in Singapur

Jil Teichmann (WTA 128) nutzt ihre Chance beim WTA-250-Turnier in Singapur. Als Qualifikantin zog die Linkshänderin mit einem nie gefährdeten 6:4, 6:4-Sieg gegen die Australierin Olivia Gadecki (WTA 107) in die Viertelfinals ein. Dort trifft sie auf die als Nummer 4 gesetzte Chinesin Wang Xinyu (WTA 35). Teichmann gewann erstmals seit Juli 2023 auf WTA-Stufe zwei Spiele in Folge. Die bisher einzige Begegnung gegen Wang verlor die 27-jährige Seeländerin vor eineinhalb Jahren in Osaka (JPN) in zwei Sätzen.

Rückschlag verzögert Riedis Rückkehr

Die verletzungsbedingte Pause von Leandro Riedi verlängert sich nach einem Rückschlag in der Rehabilitation. Bis der 23-jährige Zürcher auf die ATP-Tour zurückkehrt, wird es noch einige Monate dauern. Riedi gab die schlechte Kunde via Instagram bekannt. Ein Misstritt im Training habe eine zweite Operation am Knie notwendig gemacht. Er hatte die Saison 2024 vergangenen September abbrechen müssen, weil die Schmerzen im rechten Knie einen operativen Eingriff notwendig gemacht hatten. Riedi war vor der Pause im Ranking als bester Schweizer bis auf Platz 117 der Weltrangliste vorgestossen.