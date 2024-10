Legende: Steht nach einem Sieg schon im Viertelfinal Jil Teichmann (Archiv). Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Teichmann profitiert von Tomljanovic-Rückzug

Jil Teichmann hat beim WTA-250-Turnier im mexikanischen Mérida kampflos die Viertelfinals erreicht. Die Seeländerin profitierte vom Rückzug der Australierin Ajla Tomljanovic. Letztmals so weit in einem WTA-Turnier war Teichmann (WTA 153) vor 15 Monaten in Iasi (ROM) gekommen. Nächste Gegnerin in Mérida wird entweder die Amerikanerin Ann Li (WTA 111) oder die Kroatin Antonia Ruzic (WTA 165) sein.