Teichmann in Ostrava out – auch Wawrinka scheitert

Legende: Legte in Ostrava einen Blitzstart hin Jil Teichmann (Archiv-Bild). Imago / tennisphoto.de

Teichmann nach Blitzstart kalt geduscht

Jil Teichmann ist beim WTA-500-Turnier im tschechischen Ostrava in der 1. Runde ausgeschieden. Die Schweizer Weltnummer 36 unterlag der einheimischen Tereza Martincova (WTA 78) mit 6:7 (1:7), 6:7 (5:7). Dabei war Teichmann der Start in die Partie ideal gelungen. Die 25-Jährige legte mit 4:0 vor und vergab beim Stand von 5:2 im 1. Satz zwei Satzbälle. 4 verlorene Games in Folge später fand sich Teichmann im Tiebreak wieder, das sie deutlich verlor. Im 2. Satz kämpfte sie sich zweimal nach Break-Rückstand zurück, ehe ihr in der Kurz-Entscheidung erneut das Nachsehen blieb.

Wawrinka scheitert frühestmöglich

Für Stan Wawrinka (ATP 191) endete das ATP-500-Turnier in Astana bereits, bevor es richtig begonnen hatte. In der kasachischen Hauptstadt unterlag der Schweizer im Sechzehntelfinal dem Franzosen Adrian Mannarino (ATP 51) in drei Sätzen mit 6:1, 2:6, 3:6. Der Auftakt war dem Romand dabei noch nach Mass gelungen, nach dem gewonnenen Startsatz brachte Wawrinka aber nicht mehr viel zustande und musste nach rund eineinhalb Stunden endgültig die Segel streichen.