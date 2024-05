Teichmann in Paris weiter, Waltert out – PIF steigt bei WTA ein

Legende: Die Quali für das Hauptfeld im Blick Jil Teichmann (Archiv). Keystone/Jean-Christophe Bott

Teichmann in Paris in der 2. Quali-Runde

Am 1. Tag des Qualifikations-Turniers für die French Open hat Jil Teichmann (WTA 199) die 2. Runde erreicht. Die Bielerin, die 2022 in Roland Garros die Achtelfinals erreicht hatte, setzte sich gegen die Kroatin Tena Lukas (WTA 232) nach einem Fehlstart mit 2:6, 6:1, 6:2 durch. Die nächste Gegnerin von Teichmann ist die Chinesin Sijia Wei (WTA 190). Ausgeschieden in Runde 1 ist hingegen Simona Waltert. Die Bündnerin (WTA 173) unterlag der Amerikanerin Lauren Davis (WTA 186) mit 5:7, 2:6. Am Dienstag greifen auch Marc-Andrea Hüsler, Leandro Riedi, Alexander Ritschard und Céline Naef in die Paris-Quali ein.

00:58 Video Archiv: Teichmann erreicht 2022 in Paris die Achtelfinals Aus Tagesschau vom 27.05.2022. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Saudi-Arabien steigt auch bei WTA ein

Saudi-Arabien baut seinen Einfluss in der Tenniswelt weiter aus. Nach einem Deal mit der ATP-Tour der Männer steigt das Königreich über seinen Staatsfonds PIF auch bei der Frauen-Tour WTA ein. Wie bei den Männern wird der PIF (Public Investment Fund) offizieller Namenspartner der Weltrangliste und soll auf unbestimmte Zeit («Multi-Year Partnership») die Tour als Sponsor unterstützen. Bereits im April hatte sich Saudi-Arabien die Austragung der WTA Finals bis 2026 gesichert.