Teichmann in Rom bereits out

Teichmann unterliegt Sevastova

Jil Teichmann ist beim WTA-1000-Turnier von Rom in der 1. Runde gescheitert. Die 23-jährige Weltranglisten-54. unterlag der im Ranking sieben Plätze besser klassierten Lettin Anastasija Sevastova mit 6:3, 1:6, 3:6. Nach dem gewonnenen Startsatz bekundete die Schweizerin vor allem bei eigenem Aufschlag grosse Mühe. Teichmann gewann nur noch drei ihrer letzten acht Servicegames. Damit ist in Rom nur noch eine Schweizerin dabei: Belinda Bencic. Sie bekommt es in der Startrunde am Dienstag mit der Französin Kristina Mladenovic zu tun.