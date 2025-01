Legende: Unterlag der Turniernummer 4 Jil Teichmann. Freshfocus/Pascal Muller/Archiv

Teichmann verliert nach 3:19 Stunden

Jil Teichmann (WTA 128) ist beim WTA-250-Turnier in Singapur nach hartem Kampf im Viertelfinal ausgeschieden. Die Seeländerin unterlag Wang Xinyu (WTA 35) nach 3:19 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6. Der an Nummer 4 gesetzten Chinesin gelang im Entscheidungssatz gleich zu Beginn das einzige Break der Partie. Diesen Rückstand konnte die Schweizerin, die sich via Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, trotz 5 Möglichkeiten auf einen Servicedurchbruch nicht mehr wettmachen. Das Turnier in Singapur ist für Teichmann dennoch als Erfolg zu werten. Erstmals seit Juli 2023 gewann die 27-Jährige auf WTA-Stufe wieder zwei Partien in Folge.

Resultate