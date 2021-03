Legende: Gehört zu den besten 50 Tennisspielerinnen der Welt Jil Teichmann. Freshfocus

Teichmann entert die Top 50

Jil Teichmann gehört nach ihrem Halbfinal-Vorstoss am WTA-Turnier in Dubai erstmals zu den Top 50. Die 23-jährige Wahl-Bielerin macht im Ranking einen Sprung vom 54. auf den 41. Platz. Für die Weltranglisten-12. Belinda Bencic blieb das frühe Aus in Dubai ohne Auswirkungen auf die Platzierung. Zwei Schweizerinnen in den Top 50 hatte die Schweiz letztmals vor fünf Jahren mit Bencic und Timea Bacsinszky.

Medwedew überholt Nadal

Bei den Männern ist die Regentschaft der «Big Four» auf den ersten zwei Weltranglisten-Positionen gebrochen. Daniil Medwedew, Australian-Open-Finalist und Sieger von Marseille in der letzten Woche, verdrängte Rafael Nadal vom 2. Platz hinter Novak Djokovic. Der 25-jährige Russe ist die erste Nummer 2 seit Lleyton Hewitt vor 16 Jahren, die nicht Djokovic, Nadal, Roger Federer oder Andy Murray heisst. Federer bleibt nach seinem Comeback in Doha auf Platz 6.