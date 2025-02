Legende: Spielt aktuell gross auf Jil Teichmann (Archiv-Bild). Freshfocus/Pascal Müller

Teichmann dank Titel wieder in den Top 100

Jil Teichmann (WTA 117) hat sich beim Challenger Turnier in Mumbai den Titel geholt. Die 27-Jährige siegte im Final gegen die um vier Ränge schlechter klassierte Thailänderin Mananchaya Sawangkaew mit 6:3, 6:4. Nach 1:37 Stunden verwertete Teichmann ihren 2. Matchball. Damit konnte sie in der Woche nach dem Viertelfinaleinzug am WTA-250-Turnier in Singapur erneut ein Ausrufezeichen setzen und wird wieder in die Top 100 vorstossen. Für Teichmann ist es nach ihrem Triumph in Ljubljana im Herbst 2024 der 2. Titel auf Challenger-Stufe.

Alcaraz gewinnt packenden Rotterdam-Final

Carlos Alcaraz hat das ATP-500-Turnier in Rotterdam für sich entschieden. Er behielt im Final mit 6:4, 3:6, 6:2 die Oberhand gegenüber Alex de Minaur (ATP 8). Für die spanische Weltnummer 3 war es bereits der 17. ATP-Titel, jedoch der erste Indoor-Triumph. Während sich Alcaraz trotz Erkältung durchbiss, war es für De Minaur in der niederländischen Hafenstadt die zweite Final-Niederlage in Serie. Im Vorjahr war er Jannik Sinner im Endspiel unterlegen.