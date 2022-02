Legende: Startete in Doha erfolgreich Jil Teichmann. Keystone

Teichmann und Golubic in der 2. Runde

Jil Teichmann (WTA 41) hat in der 1. Runde des WTA-1000-Turniers in Doha für eine Überraschung gesorgt: Die Bielerin setzte sich gegen Angelique Kerber (WTA 18) aus Deutschland nach verlorenem Startsatz mit 4:6, 6:3, 6:2 durch. Zuvor am Montag hatte bereits Viktoria Golubic (WTA 36) eine deutsche Gegnerin bezwungen. Die Zürcherin siegte gegen Andrea Petkovic (WTA 59) 6:4, 6:4. In der 2. Runde trifft Teichmann auf die Belgierin Alison Van Uytvanck (WTA 53), Golubic duelliert sich mit der Polin Iga Swiatek (WTA 8).

ATP-500-Turnier: Alcaraz jüngster Sieger

Der am 5. Mai 19 Jahre alt werdende Spanier Carlos Alcaraz ist der jüngste Sieger eines ATP-500-Turniers. Er setzte sich in Rio de Janeiro im Final gegen den als Nummer 3 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman (ATP 13) 6:4, 6:2 durch und verbesserte sich in der Weltrangliste vom 29. in den 20. Rang. Letzten Herbst hat Alcaraz bereits die Next Gen ATP Finals gewonnen. Bisher war Jannik Sinner mit seinem Erfolg im vergangenen August in Washington der jüngste Sieger eines ATP-500-Turniers gewesen. Der Italiener triumphierte kurz vor seinem 20. Geburtstag.