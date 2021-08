Teichmann im Eilzugtempo weiter

Jil Teichmann (WTA 65) hat das WTA-1000-Turnier in Cincinnati erfolgreich in Angriff genommen. Die Schweizerin besiegte Sorana Cirstea aus Rumänien in nur 58 Minuten mit 6:2, 6:0. Beim Stand von 2:2 schnappte sich die 24-jährige Seeländerin zehn Games in Folge. In der Runde der letzten 32 kommt es zwischen Teichmann und der US-Amerikanerin Bernarda Pera (WTA 83) zum Wildcard-Duell.