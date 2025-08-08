Legende: Steht in New York erstmals seit 2022 wieder im Hauptfeld Jil Teichmann. Imago/ZUMA Press

Badosas Pech ist Teichmanns Glück

Paula Badosa hat ihre Teilnahme an den US Open (ab 24. August) abgesagt. Die Weltnummer 12 aus Spanien erholt sich noch von einer Rückenverletzung. Badosas Pech ist Jil Teichmanns Glück. Die Schweizerin (WTA 83) rückt damit ins Hauptfeld nach. Somit sind die Schweizer Frauen nun durch Belinda Bencic (WTA 19), Viktorija Golubic (WTA 75), Rebeka Masarova (WTA 105) und Teichmann mit einem Quartett im «Main Draw» vertreten.

Williams in Cincinnati früh out

Die frühere Weltranglisten-Erste Venus Williams ist beim WTA-Turnier in Cincinnati in der 1. Runde ausgeschieden. Die 45-jährige US-Amerikanerin verlor mit 4:6, 4:6 gegen Jessica Bouzas Maneiro aus Spanien. «Ich brauche einfach mehr Matches», sagte Williams. Es war erst der dritte Auftritt der siebenfachen Grand-Slam-Siegerin seit ihrer Rückkehr auf die Tour vor drei Wochen in Washington. Ob sie an den US Open im Einzel mit einer Wildcard an den Start gehen wird, ist weiterhin offen.

