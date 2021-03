Teichmann in Dubai in der 2. Runde

Jil Teichmann hat am WTA-1000-Turnier in Dubai die Startrunde ohne Kräfteverschleiss überstanden. Die 23-Jährige gewann ihr Auftaktspiel gegen die Qualifikantin Katarina Sawazka (WTA 128) in 66 Minuten 6:1, 6:2. Teichmann hatte das Geschehen jederzeit im Griff. Im ganzen Match gestand die Schweizerin ihrer Widersacherin keinen einzigen Breakball zu. Nächste Gegnerin der Weltranglisten-54. ist die als Nummer 4 gesetzte Tschechin Petra Kvitova, die am Wochenende das 500er-Turnier in Doha gewonnen hat. In der 2. Runde greift auch Belinda Bencic ins Geschehen ein. Die Ostschweizerin bekommt es mit der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 34) zu tun.