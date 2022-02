Legende: Machen in der Weltrangliste Plätze gut Jil Teichmann und Viktorija Golubic. Keystone

Teichmann und Golubic rücken vor

Die Schweizerinnen Jil Teichmann und Viktorija Golubic sind in der WTA-Rangliste so gut klassiert wie noch nie. Die Seeländerin verbesserte sich um 3 Positionen auf den 31. Rang, die Zürcherin rückte vom 40. auf den 36. Platz vor. Auch Olympiasiegerin Belinda Bencic gewann trotz ihrem Ausscheiden in der 2. Runde an den Australian Open 3 Positionen und ist neu 19. Bei den Männern fiel Roger Federer von der 17. auf die 30. Position zurück.

Comeback von Thiem verzögert sich

Dominic Thiem muss sein Comeback weiter verschieben. Der US-Open-Sieger von 2020 sagte auch den geplanten Beginn seiner Sandplatz-Saison von nächster Woche im argentinischen Cordoba ab. Wegen einer langwierigen Handgelenksverletzung bestritt der 28-jährige Österreicher seit letztem Juni keinen Ernstkampf mehr. Im ATP-Ranking ist die frühere Weltnummer 3 deshalb bis auf Platz 37 zurückgefallen.