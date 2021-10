Legende: Verliert in Rumänien in der 1. Runde Jil Teichmann. Keystone

WTA Cluj: Teichmann in 1. Runde ausgeschieden

Jil Teichmann (WTA 39) muss an den Transylvania Open im rumänischen Cluj bereits nach der 1. Runde die Koffer packen. Die 24-Jährige unterlag der russischen Qualifikantin Anastasia Gassanowa (WTA 147) 6:4, 0:6, 5:7. Nachdem Teichmann den Startsatz noch hatte für sich entscheiden können, kam sie im 2. Durchgang überhaupt nicht in die Gänge und gewann nur 7 Punkte. Im Entscheidungssatz steigerte sich die an Nummer 4 gesetzte Schweizerin wieder, musste sich nach 2:08 Stunden aber dennoch geschlagen geben.

WTA Courmayeur: Vögele scheitert an Tauson

Stefanie Vögele (WTA 116) ist beim WTA-250-Turnier im italienischen Courmayeur bei erster Gelegenheit ausgeschieden. Die Aargauerin blieb gegen die erst 18-jährige Dänin Clara Tauson chancenlos und verlor 2:6, 2:6. Vögele erspielte sich im 1. Satz zwei Breakmöglichkeiten, konnte aber keine davon nutzen. Nach genau einer Stunde war das Aus der 31-Jährigen besiegelt. Für Vögele war es die vierte Erstrundenniederlage in Folge.