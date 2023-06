Bad Homburg: Teichmann unterliegt Weltnummer 1

Jil Teichmann (WTA 129) hat im Achtelfinal des Rasenturniers von Bad Homburg einen Exploit gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek verpasst. Die 25-jährige Schweizerin verlor mit 3:6, 1:6. Teichmann hatte gleich in der Startphase die beste Möglichkeit, die Partie in eine andere Richtung zu lenken: Im 2. Game liess sie 3 Breakchancen ungenutzt. Danach musste sie bis ganz zum Ende warten, ehe wieder ein Servicedurchbruch in Reichweite war. Die Polin Swiatek wehrte erneut jedoch 2 Breakchancen ab und beendete kurz darauf den Match nach 79 Minuten. Mit dem Turnier in Hessen kann die sich auf Formsuche befindende Teichmann aber zufrieden sein. Sie gewann nach überstandener Qualifikation in der 1. Runde gegen die Amerikanerin Claire Liu (WTA 95) ihren ersten Match überhaupt im Hauptfeld eines WTA-Rasenturniers.

Legende: Unterliegt in zwei Sätzen Jil Teichmann. Keystone/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Eastbourne: Hüsler scheitert in zwei Tiebreaks

Marc-Andrea Hüsler (ATP 83) ist beim Rasenturnier von Eastbourne im Achtelfinal gescheitert. Der Zürcher Linkshänder verlor gegen den an Nummer 4 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 19) knapp mit 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Hüsler wartet damit in diesem Jahr weiterhin auf zwei Siege in Folge auf der ATP-Tour. Gegen Cerundolo machte der 27-Jährige im 2. Satz einen Breakrückstand und im Tiebreak ein 2:5 wett. Am Ende setzte sich aber der Favorit ohne Satzverlust und nach 105 Minuten durch.