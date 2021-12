Legende: Erster spanischer Wimbledonsieger Manolo Santana wurde 83 Jahre alt. imago images

Manolo Santana mit 83 Jahren verstorben

Die spanische Tennis-Legende Manuel «Manolo» Santana ist tot. Der Wimbledonsieger von 1966 starb im Alter von 83 Jahren im Badeort Marbella. Santana holte im Einzel vier Grand-Slam-Titel: Neben Wimbledon gewann er auch zweimal die French Open (1961 und 1964) und einmal die US Open (1965). Der am 10. Mai 1938 in Madrid geborene Santana war vor den Triumphen von Conchita Martinez (1994) und Rafael Nadal (2008) der einzige Spanier, der in Wimbledon reüssierte.