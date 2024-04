Legende: Kommt nicht in Fahrt Dominic Thiem. Keystone/Rodrigo Antunes

Spielt Thiem seine letzte Saison?

Nach seiner Niederlage in der 1. Qualifikations-Runde des ATP-1000-Turniers in Monte-Carlo hat sich Dominic Thiem erneut zu einem möglichen Karriereende am Ende der Saison geäussert. «Wenn ich die Ziele nicht erreiche, dann wird das wahrscheinlich mein letztes Jahr sein. Bis dahin versuche ich, wirklich das Beste aus der Situation zu machen», sagte der 30-Jährige der Kleinen Zeitung. Bereits zu Jahresbeginn hatte Thiem einen Rücktritt angekündigt, sollte er nicht innerhalb der Top 50 klassiert sein. Aktuell liegt der US-Open-Sieger von 2020 auf Platz 91.

04:46 Video Archiv: Thiem krönt sich 2020 zum Champion der US Open Aus Sport-Clip vom 14.09.2020. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 46 Sekunden.

Berrettini triumphiert nach Verletzungspause in Marrakesch

Matteo Berrettini (ITA/ATP 135) hat beim ATP-250-Turnier in Marrakesch seinen 1. Titel nach einer längeren Knöchelverletzung gefeiert. In der marokkanischen Metropole setzte sich der Wimbledon-Finalist von 2021 im Final gegen den spanischen Titelverteidiger Roberto Carballes Baena (ATP 64) mit 7:5, 6:2 durch. Berrettini war im Herbst an den US Open umgeknickt und hatte erst im März sein Comeback gegeben. Dank seinem 8. Titel auf der ATP Tour stösst er in der Weltrangliste wieder in die Top 100 auf Rang 84 vor.