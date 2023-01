Legende: Muss sich nicht durch die Qualifikation kämpfen Dominic Thiem. Imago/Hasenkopf

Ex-Finalist Thiem in Melbourne dabei

Dominic Thiem hat eine Wildcard für die Australian Open (ab 16. Januar) erhalten. Der 29-jährige Österreicher verbesserte sich in der zweiten Jahreshälfte zwar in der Weltrangliste von einem Platz ausserhalb der Top 350 auf Rang 102, verpasste jedoch die direkte Qualifikation fürs Haupttableau. Thiem, der 2020 den Final in Melbourne gegen Novak Djokovic verloren hatte, zog sich in der Rasensaison 2021 eine schwere Handgelenksverletzung zu und fiel daraufhin neun Monate aus.