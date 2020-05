Legende: Schlagen in Kitzbühel auf Dominic Thiem und Gael Monfils. imago images

Thiem veranstaltet Einladungs-Turnier

Dominic Thiem organisiert in seiner Heimat einen Exhibition-Event. Ab dem 7. Juli sollen sich in Kitzbühel bei «Thiem's Seven» internationale Topspieler duellieren. Als erster Teilnehmer hat Gaël Monfils (FRA/ATP 9) seine Zusage gegeben. Insgesamt wird ein Preisgeld von 300'000 Euro ausgeschüttet. «Ziel ist es, den Spielern Matches unter Wettkampfbedingungen zu bieten, die man im Training am wenigsten simulieren kann», wird Thiems Vater Wolfgang in einer Mitteilung zitiert.

Fognini mit doppelter Knöchel-OP

Der Italiener Fabio Fognini muss sich laut einem Statement auf den sozialen Medien an beiden Knöcheln operieren lassen. Langjährige Beschwerden liessen keine andere Option zu. Die Nummer 11 des ATP-Rankings wird das Training erst in einigen Wochen wieder aufnehmen können. Wann Fognini auf die Tour zurückkehren wird, ist unklar.