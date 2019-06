Legende: Braucht eine Pause Dominic Thiem. Keystone

Thiem nicht in Halle

French-Open-Finalist Dominic Thiem wird beim Rasenturnier in Halle nicht am Start stehen. Als Grund für den Rückzug nannte Thiem, der im French-Open-Final am vergangenen Sonntag gegen Rafael Nadal den Kürzeren zog, einen «Erschöpfungszustand». Der topgesetzte Roger Federer peilt in Nordrhein-Westfalen seinen 10. Titel an.

Auch Zverev und Thiem spielen Laver Cup

Die Europa-Auwahl für den Laver Cup im September in Genf nimmt Formen an. Dominic Thiem, Alexander Zverev und Fabio Fognini werden für das von Björn Borg gecoachte «Team Europe» an den Start gehen. Damit fehlt nur noch ein Spieler. Wer für die Welt-Auswahl an den Start gehen wird, ist noch unklar.