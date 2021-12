Legende: Plant sein Comeback in Südamerika Dominic Thiem. imago images

Thiem nicht in Melbourne

Der Österreicher Dominic Thiem (ATP 15) verzichtet auf eine Teilnahme an den Australian Open in Melbourne (17. bis 30. Januar). Der Melbourne-Finalist und US Open-Sieger von 2020 hat sein Comeback stattdessen am Ende Januar beginnenden Sandplatz-Turnier im argentinischen Cordoba geplant. Wegen einer Handgelenkverletzung verpasste Thiem die zweite Saisonhälfte. Seinen letzten Ernstkampf bestritt er im Juni beim Rasen-Turnier auf Mallorca.

04:46 Video Archiv: Thiem krönt sich im Herbst 2020 zum US-Open-Champion Aus Sport-Clip vom 14.09.2020. abspielen