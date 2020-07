Legende: Muss sich in Quarantäne begeben Frances Tiafoe. Keystone

Positiver Covid-19-Test bei Tiafoe

Der US-amerikanische Tennisprofi Frances Tiafoe (ATP 81) wurde positiv auf das Coronavirus getestet und hat sich in Quarantäne begeben. Dies teilte er auf Twitter mit. Der 22-Jährige, einst unter den Top 30 der Weltrangliste, musste deswegen seine weitere Teilnahme an einem Event in Atlanta mit Zuschauern absagen – am Freitag hatte er dort Landsmann Sam Querrey bezwungen. Laut eigener Aussage fiel ein Covid-19-Test bei Tiafoe vor einer Woche noch negativ aus.