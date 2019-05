Titelverteidiger Zverev in München ausgeschieden

Legende: Kommt nicht auf Touren Alexander Zverev. Imago Images

Zverev vergibt Matchbälle und scheidet aus

Alexander Zverev steckt weiter in einem Formtief und ist als Titelverteidiger auch beim ATP-Turnier in München frühzeitig gescheitert. An einem regnerischen Tag unterlag der Weltranglistendritte im Viertelfinal Cristian Garin mit 4:6, 7:5, 5:7. Der Chilene nutzte seinen vierten Matchball, nachdem Zverev im zweiten Satz zunächst drei Matchbälle abgewehrt und im dritten sogar zwei Matchbälle vergeben hatte. Davon profitiert Roger Federer, der ab Montag wieder die Weltnummer 3 ist.