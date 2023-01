Zhou zu stark für Feldbausch

Kilian Feldbausch ist beim Junioren-Turnier der Australian Open im Viertelfinal ausgeschieden. Der an Position 1 gesetzte Schweizer unterlag dem Chinesen Yi Zhou mit 5:7, 7:5, 4:6. Nach verlorenem Startsatz lief Feldbausch auch im 2. Durchgang einem Break-Rückstand hinterher. Beim Stand von 3:5 gewann der 17-Jährige aber 4 Games in Serie und rettete sich so in den Entscheidungssatz. Dort zog Zhou früh entscheidend auf 4:2 davon und verwertete nach knapp zweieinhalb Stunden seinen ersten Matchball. Wie umkämpft die Partie war, zeigt ein Blick auf die Statistik. Am Ende hatte Feldbausch nur einen Punkt weniger auf dem Konto als sein chinesischer Kontrahent (124:125).