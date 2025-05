Legende: Setzt auf Ivanisevic als Coach Stefanos Tsitsipas. imago images/newspix

Neuer Trainer für Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas wird ab sofort von Goran Ivanisevic betreut. Der kroatische Wimbledon-Sieger von 2001 wird den Griechen bereits während der Rasensaison begleiten. Tsitsipas' Karriere ist zuletzt ins Stocken geraten. In Roland Garros, wo der 26-Jährige 2021 im Final stand – er verlor damals in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic – scheiterte er in diesem Jahr bereits in der 2. Runde. Der 53-jährige Ivanisevic coachte zuletzt kurzzeitig die Kasachin Jelena Rybakina, zwischen 2018 und 2024 hatte er Novak Djokovic zu 12 Grand-Slam-Titeln verholfen.