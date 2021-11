Legende: «Die Ausgangslage ist seit einem Monat klar» Turnierdirektor Craig Tiley. imago images

Nur geimpfte Spieler in Melbourne

Im Prinzip ist es schon längere Zeit klar, aber nun hat es Turnierdirektor Craig Tiley noch einmal bestätigt: Alle Spieler, die an den Australian Open (17. bis 30. Januar) teilnehmen wollen, müssen geimpft sein. Bereits im vergangenen Monat hatte der Bundesstaat Victoria, dessen Hauptstadt Melbourne ist, ausgeschlossen, ungeimpften Spielern eine Sondergenehmigung zu gewähren, damit sie am ersten Höhepunkt des Tennis-Jahres 2022 teilnehmen können. «Die Spieler kennen die Ausgangslage seit einem Monat», so Tiley. Vor sechs Wochen seien nur 50 Prozent der Spieler vollständig geimpft gewesen, aber nach der Ankündigung der Regierung von Victoria sei die Quote auf 80 Prozent gestiegen, sagte Tiley.