Legende: Schafft die Sensation Tim van Rijthoven. Imago/ANP

Van Rijthoven düpiert Medwedew

Der Niederländer Tim van Rijthoven hat beim Rasenturnier in 's-Hertogenbosch sensationell seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Im Final schlug der Weltranglisten-205. den Russen Daniil Medwedew 6:4, 6:1. Van Rijthoven war mit einer Wildcard in seiner Heimat am Start. Zuvor hatte der 25-Jährige noch keinen einzigen Match auf dem Top-Level der Profitour gewonnen. Medwedew, ab Montag neuer Spitzenreiter im ATP-Ranking, wartet weiter auf seinen ersten Turniersieg in dieser Saison.

04:56 Video Die Highlights der Partie Van Rijthoven gegen Medewedew Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 56 Sekunden.

Murray muss weiter warten

Der Italiener Matteo Berrettini (ATP 10) setzte sich beim ATP-250-Turnier in Stuttgart durch. Der Wimbledon-Finalist 2021 bezwang Andy Murray (ATP 68) mit 6:4, 5:7, 6:3 und feierte damit seinen zweiten Titel in Stuttgart nach 2019. Berrettini verwandelte nach 2:40 Stunden seinen zweiten Matchball. Murray verpasste damit seinen ersten ATP-Titel seit 2019 und den ersten auf Rasen seit 2016. Der Schotte, der seinen 70. Final bestritt, klagte über Beschwerden im Leisten- und Bauchmuskelbereich und stand kurz vor der Aufgabe.