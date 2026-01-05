Legende: Gewannen ihre beiden bisherigen Doppel Jakub Paul und Belinda Bencic. Imago/AAP

United Cup: Griechenland nächster Schweizer Gegner

Der Schweizer Gegner im Viertelfinal am United Cup ist Griechenland. Nach dem Sieg gegen Japan bezwangen Maria Sakkari (WTA 51) und Stefanos Tsitsipas (ATP 34) auch Grossbritannien. Die mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartete Belinda Bencic (WTA 11) liegt im Head-to-Head gegen Sakkari mit 1:2 hinten. Wawrinka und Tsitsipas trafen bisher erst einmal aufeinander – im Juni 2019 an den French Open, als der Romand in fünf Sätzen siegte. Das Duell findet am Mittwoch in der Abendsession in Perth statt.

