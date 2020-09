Legende: Es zwickt sie im Oberschenkel Naomi Osaka reist nicht nach Paris. Keystone

Verletzung: Osaka gibt für Roland Garros Forfait

US-Open-Siegerin Naomi Osaka muss auf die Teilnahme an den French Open verzichten. Die Japanerin kann wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel in Roland Garros nicht starten. Wegen der Verletzung habe sie nicht genug Zeit zur Vorbereitung, teilte Osaka via Twitter mit. Die 22-Jährige hatte sich in Flushing Meadows durch einen Dreisatzsieg im Final gegen die Weissrussin Victoria Azarenka ihren 3. Grand-Slam-Titel gesichert.