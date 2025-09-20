Legende: Feiert mit der passenden Kopfbedeckung Emma Navarro. Keystone/AP Photo/Andy Wong

USA folgen Italien in den Final

Titelverteidiger Italien trifft am Sonntag im Final des Billie Jean King Cup auf den Rekordsieger USA. Die Amerikanerinnen setzten sich im zweiten Halbfinal in der chinesischen Metropole Shenzhen gegen Grossbritannien 2:0 durch. Emma Navarro und Jessica Pegula machten mit ihren Siegen im Einzel den Finaleinzug perfekt. Während die Italienerinnen, die tags zuvor im ersten Halbfinal das ukrainische Team 2:1 bezwangen, bei ihrer dritten Finalteilnahme in Folge ihren fünften Triumph im prestigeträchtigen Teamwettbewerb anstreben, wäre es für die USA bereits der 19. Sieg, der erste seit 2017.