Venus will's wieder wissen: Wildcard in Washington D. C.

Legende: Der bis dato letzte Auftritt auf der WTA-Tour Venus Williams. imago images/ZUMA Press Wire

Venus Williams kehrt aus dem Ruhestand zurück

Die 45-jährige Venus Williams kehrt auf die Tennis-Tour zurück. Beim WTA-500-Turnier in Washington D. C. in diesem Monat bekam die siebenfache Grand-Slam-Siegerin und Einzel-Olympiasiegerin von 2000 eine Wildcard. Letztmals spielte Williams im März 2024 bei den Miami Open. Der letzte Sieg der US-Amerikanerin liegt noch wesentlich länger zurück: Im August 2023 schlug sie Veronika Kudermetova in Cincinnati.