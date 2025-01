Per E-Mail teilen

Legende: Kann sein Land in Dänemark nicht vertreten Novak Djokovic. imago images/Sipa USA

Djokovic weiter ausser Gefecht

Novak Djokovic fehlt dem serbischen Davis-Cup-Team in der ersten Qualifikationsrunde gegen Dänemark verletzungsbedingt. Den 37-Jährigen setzt eine Oberschenkelverletzung ausser Gefecht, die ihn am Freitag im Halbfinal der Australian Open gegen Alexander Zverev zur Aufgabe zwang. Serbien gastiert von Freitag bis Sonntag in Kopenhagen.

