Vier Top-10-Spieler in Basel am Start

Legende: Schlägt auch in diesem Jahr wieder in Basel auf Vorjahresfinalist Hubert Hurkacz. Keystone/Georgios Kefalas

Die Swiss Indoors in Basel (21. bis 27. Oktober) haben die Teilnahme von vorerst vier Top-10-Spielern vermeldet. Andrej Rublew (ATP 6), Caspar Ruud (ATP 7), Stefanos Tsitsipas (ATP 8) und Vorjahresfinalist Hubert Hurkacz (ATP 9) werden beim ATP-500-Turnier in der St. Jakobshalle am Start sein. Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 20) besiegte im letztjährigen Final den damals angeschlagenen Polen. Für Auger-Aliassime war es bereits der 2. Triumph in Basel in Serie.