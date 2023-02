Legende: Kämpfte sich im Final zurück Der Berner Dominic Stricker. Keystone/AP Photo/Antonio Calanni

Stricker siegt in Italien

Dominic Stricker (ATP 153) hat im italienischen Rovereto zum vierten Mal in seiner Karriere ein ATP-Challenger-Turnier gewonnen. Im Final setzte sich der 20-jährige Berner 7:6 (10:8), 6:2 gegen den einheimischen Giulio Zeppieri (ATP 127) durch. Die Hauptarbeit leistete Stricker im ersten Satz, als er einen 2:5-Rückstand aufholte, insgesamt fünf Satzbälle abwehrte und selber seine erste Chance im Tiebreak packte. Der Linkshänder wird sich dank dem Erfolg in der Weltrangliste wieder in die Top 120 verbessern. Sein Ziel wird es sein, bis Mitte April nochmal rund 20 Plätze zu gewinnen, um bei den French Open direkt im Hauptfeld zu sein.