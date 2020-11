Legende: Stefanie Vögele. Freshfocus

Vögeles Warten hat ein Ende

Stefanie Vögele (WTA 124) hat beim WTA-Turnier in Linz eine lange Durststrecke beendet. Die 30-jährige Aargauerin hatte sich via Qualifikation ins Hauptfeld gespielt und ihren Lauf nun auch in der 1. Runde gegen Viktoria Kuzmova (WTA 96) fortsetzen können. Vögele bezwang die Slowakin in gut eineinhalb Stunden mit 7:6 (7:3), 6:3. Zum letzten Mal einen Sieg auf dieser Stufe hatte die Schweizerin im April vergangenen Jahres in Lugano erringen können. In der 2. Runde bekommt es Vögele in der Landeshauptstadt von Oberösterreich mit der topgesetzten Weissrussin Aryna Sabalenka zu tun. Das bisher einzige Duell gegen die Nummer 11 der Welt hat die Schweizerin vor zweieinhalb Jahren im Halbfinal des Turniers in Lugano verloren.