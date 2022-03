Vögele steht in Runde 2 – Switolina tritt in Monterrey nicht an

Vögele dreht Partie gegen Jacquemet

Stefanie Vögele (WTA 144) hat zum ersten Mal seit dem letzten Juli in Lausanne eine Runde auf der WTA-Stufe überstanden. Die Aargauer Qualifikantin gewann in der 1. Runde des 250er-Turniers in Lyon gegen die 18-jährige Französin Elsa Jacquemot (WTA 239) 4:6, 6:2, 6:3. Im Achtelfinal trifft Vögele nun entweder auf die als Nummer 2 gesetzte Rumänin Sorana Cirstea (WTA 30) oder auf die Georgierin Mariam Bolkwadse (WTA 156).

Switolina verweigert Matches gegen Russinnen und Belarussinnen

Die ukrainische Topspielerin Jelina Switolina (WTA 15) weigert sich, auf der WTA-Tour gegen Russinnen oder Belarussinnen zu spielen. Switolina, die in dieser Woche als topgesetzte Spielerin beim WTA-Turnier in Monterrey/Mexiko antreten wollte, sagte ihren Erstrundenmatch gegen die Russin Anastassija Potapowa deshalb ab. Switolina will ihren Protest fortsetzen, bis die Tennis-Verbände den Forderungen des IOC nachkommen und russische oder belarussische Athleten nur als neutrale Sportler antreten lassen.