Vondrousova holt Titel in Berlin – Bublik triumphiert in Halle

Legende: Auf dem Weg zurück an die Spitze Marketa Vondrousova hatte seit Wimbledon 2023 kein Turnier mehr gewonnen und war im Ranking auf Rang 164 abgestürzt. Keystone/DPA/Andreas Gora

Vondrousova behält in Überraschungsfinal die Oberhand

Die Tschechin Marketa Vondrousova hat den Titel beim hochklassig besetzten Rasenturnier in Berlin gewonnen. Die Wimbledonsiegerin von 2023 setzte sich im Final im Steffi-Graf-Stadion mit 7:6 (12:10), 4:6, 6:2 gegen die Chinesin Wang Xinyu (WTA 49) durch. Beide Spielerinnen waren ungesetzt gewesen und hatten auf ihrem Weg ins Endspiel namhafte Gegnerinnen geschlagen, Vondrousova etwa im Halbfinal die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka. Die 25-Jährige macht dank dem Triumph in der Weltrangliste einen Sprung von 164 auf 73.

Bublik krönt Traumwoche mit Titel in Halle

Alexander Bublik (ATP 45) hat zum 2. Mal nach 2023 den Titel beim Rasenturnier in Halle gewonnen. Im Final setzte sich der Kasache gegen den Russen Daniil Medwedew (ATP 11) mit 6:3, 7:6 (7:4) durch. Auf dem Weg zu seinem 5. Titel auf ATP-Stufe hatte Bublik im Achtelfinal die Weltnummer 1 Jannik Sinner ausgeschaltet. In der Weltrangliste wird Bublik am Montag in die Top 30 zurückkehren, Medwedew trotz Final-Niederlage in die Top 10.