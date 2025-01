Legende: Schlechte Neuigkeiten vor dem Heim-Grand-Slam Nick Kyrgios. imago images/AAP

Verpasst Kyrgios die Australian Open?

Nick Kyrgios hat seine Teilnahme am Benefizspiel gegen Novak Djokovic vom Donnerstag in der Rod Laver Arena in Melbourne aufgrund einer Verletzung abgesagt. «Leider kann ich nicht gegen meinen guten Freund spielen, weil ich mich einer Ultraschalluntersuchung unterzogen habe, bei der eine Bauchmuskelzerrung festgestellt wurde», schrieb Kyrgios in den Sozialen Medien. Er werde alles tun, um für die am Sonntag beginnenden Australian Open bereit zu sein. Der 29-Jährige war nach 18 Monaten Zwangspause erst kürzlich in Brisbane auf die Tour zurückgekehrt.