Legende: Musste als Verlierer vom Platz Simona Waltert. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott/Archiv

Waltert bleibt in Runde 1 hängen

Simona Waltert (WTA 175) blieb in der 1. Runde des WTA-Turniers im rumänischen Cluj-Napoca gegen die Russin Anna Blinkowa (WTA 51) chancenlos und unterlag in nur 70 Minuten 3:6, 0:6. Die 23-jährige Bündnerin vermochte nur ganz zu Beginn – bis zum 3:3 – mitzuhalten. Von acht Aufschlagspielen gewann sie nur gerade eines. Waltert hatte sich beim Hallenturnier in Transylvanien mit zwei überzeugenden Siegen in der Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Da sie vor einem Jahr in der gleichen Woche bei einem gut dotierten ITF-Turnier den Final erreicht hatte, verliert sie in der Weltrangliste nun knapp 20 Plätze.