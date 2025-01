Waltert in Singapur out – US Open starten am Sonntag

Legende: Der Nummer 1 des Turniers nicht gewachsen Im Achtelfinal ist für Simona Waltert in Singapur Schluss (Archivbild). imago images/Abacapress

Kalinskaja für Waltert zu stark

Simona Waltert (WTA 179) ist im Achtelfinal des WTA-250-Turniers in Singapur ausgeschieden. Die Bündnerin unterlag der an Nummer 1 gesetzten Russin Anna Kalinskaja (WTA 18) in zwei Sätzen mit 2:6, 6:7 (3:7). Nach 1:35 Stunden stand der Sieg Kalinskajas schliesslich fest. Waltert hatte im asiatischen Stadtstaat dank des Sieges über Ajla Tomljanovic erstmals seit Juli letzten Jahres auf WTA-Stufe die Starthürde genommen.

WTA Singapur

US Open startet am Sonntag

Die US Open werden um einen Tag verlängert und beginnen ab diesem Jahr bereits am Sonntag und nicht erst am Montag. Damit gleicht sich New York den Australian Open an, die seit 2006 am Sonntag lanciert werden. Die 1. Runde wird wieder 3 Tage dauern, so wie es bis 2015 in «Flushing Meadows» Usus war.

Djokovic weiter ausser Gefecht

Novak Djokovic fehlt dem serbischen Davis-Cup-Team in der ersten Qualifikationsrunde gegen Dänemark verletzungsbedingt. Den 37-Jährigen setzt eine Oberschenkelverletzung ausser Gefecht, die ihn am Freitag im Halbfinal der Australian Open gegen Alexander Zverev zur Aufgabe zwang. Serbien gastiert von Freitag bis Sonntag in Kopenhagen.

Davis Cup