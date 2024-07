Legende: Steht in Iasi in der 2. Runde Simona Waltert. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Waltert beendet lange Durststrecke

Simona Waltert (WTA 248) hat in Iasi (RUM) ihren ersten Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers seit über einem Jahr gefeiert. Die 23-jährige Bündnerin bezwang die Russin Jekaterina Makarowa (WTA 183) 6:2, 6:2. Waltert überzeugte vor allem im ersten Satz mit ihrem Aufschlag und gab in 4 Games nur einen Punkt ab. Im zweiten Durchgang gewann die Schweizerin, die sich über die Qualifikation einen Platz im Turnier gesichert hatte, nach einem 0:2-Rückstand 6 Games in Folge. Gegen die Russin hatte sich Waltert bereits im April an einem ITF-Turnier klar durchgesetzt. Auf Stufe WTA war es für Waltert der erste Erfolg seit ihrem Erstrundensieg am French Open im vergangenen Jahr. In der nächsten Runde des WTA-250-Turniers in Iasi trifft sie auf die 30-jährige Französin Chloé Paquet (WTA 115).

Nadal neu auf Position 161

Rafael Nadal, der am Sonntag im Final in Bastad (SWE) dem Portugiesen Nuno Borges unterlag, klettert in der ATP-Rangliste wieder nach oben. Der 38-jährige Mallorquiner konnte 100 Plätze gutmachen und steht nun auf Rang 161. Gstaad-Sieger Matteo Berrettini (ITA) kehrt in die Top 50 zurück, während der überraschende Hamburg-Gewinner Arthur Fils (FRA) nun auf Platz 20 steht. Die Rangliste wird weiterhin von Jannik Sinner aus Italien angeführt und erfährt nur eine Änderung in den Top 10: Casper Ruud (NOR), neu Achter, überholt den Russen Andrej Rublew.