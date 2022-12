Legende: Reist mit grossen Ambitionen nach Australien Stan Wawrinka. imago images/Shutterstock

Wawrinka profitiert in Melbourne von geschütztem Ranking

Stan Wawrinka ist dank einem geschützten Ranking beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne dabei. Der Australian-Open-Champion von 2014 wäre nach seinen Verletzungsproblemen als Nummer 149 ansonsten nicht im Hauptfeld. In diesem figuriert mit Marc-Andrea Hüsler (ATP 56) auch ein zweiter Schweizer. Wieder mit dabei ist der Rekordsieger Novak Djokovic (9 Titel), nachdem die Impfpflicht für Australien aufgehoben wurde. Bei den Frauen sind Belinda Bencic (WTA 12), Jil Teichmann (WTA 35) und Viktorija Golubic (WTA 76) für das Hauptfeld qualifiziert.

Zverev mit Comeback bei Exhibition

Alexander Zverev hat 188 Tage nach seiner schweren Knöchelverletzung sein Comeback gefeiert. Bei einem Showevent in Diriyah (Saudi-Arabien) besiegte der Olympiasieger Dominic Thiem mit 10:8, 10:7 in einem Matchtiebreak-Format. Der Deutsche hatte seit seiner schweren Knöchelverletzung am 3. Juni im Halbfinal der French Open zuvor keinen Match mehr absolviert. «Um ehrlich zu sein, war ich einfach froh, zurück auf dem Platz und weitgehend schmerzfrei zu sein», sagte Zverev nach dem Match.