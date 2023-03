Legende: Fühlt sich im Fürstentum normalerweise wohl Stan Wawrinka. Imago/PanoramiC

Geschenk aus Monte Carlo für Wawrinka

Stan Wawrinka hat am Tag seines 38. Geburtstages von den Organisatoren des ATP-1000-Turniers in Monte Carlo eine Wildcard erhalten. Der Waadtländer (ATP 87) wird damit im Fürstentum in seine Sandsaison starten. Wawrinka hatte ursprünglich kommende Woche in Estoril (POR) antreten wollen, aber zugunsten einer längeren Trainingsphase auf Sand darauf verzichtet. Das Turnier in Monte Carlo hatte Wawrinka 2014 mit einem Finalsieg über Roger Federer gewonnen.

Andreescu verletzt sich am Knöchel

Bianca Andreescu muss erneut eine lange Ausfallzeit befürchten. Im Achtelfinal des WTA-1000-Turniers von Miami zog sich die 22-jährige Kanadierin im Match gegen Jekaterina Alexandrowa (Stand: 6:7, 2:0) beim Return-Versuch offenbar eine schwere Knöchelverletzung zu. Die US-Open-Siegerin von 2019 musste unter starken Schmerzen in einen Rollstuhl gehoben werden und wurde unter Tränen vom Platz gebracht. «Ich habe noch nie so starke Schmerzen gehabt», schrie Andreescu während der Behandlung auf dem Platz. Sie wurde vor ihrem Abtransport von ihrer Gegenspielerin umarmt, später bestätigte die WTA eine Verletzung am linken Knöchel. Andreescu hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

00:29 Video Andreescu knickt um und muss mit Rollstuhl vom Platz Aus Sport-Clip vom 28.03.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.