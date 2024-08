Legende: Schlägt in New York auf Stan Wawrinka. Keystone / PETER SCHNEIDER

Wawrinka an den US Open

Stan Wawrinka (ATP 141) wird zum 17. Mal in seiner Karriere an den US Open (26. August bis 8. September) teilnehmen. Der 39-jährige Waadtländer hat von den Organisatoren eine Wildcard erhalten, die ihm den Umweg über die Qualifikation erspart. Wawrinka bewegt sich in diesem Jahr weit von seinem besten Niveau entfernt. Zuletzt hat er an den US Open im Vorjahr zwei Matches in Folge gewinnen können. Mit Dominic Thiem, Bianca Andreescu und Naomi Osaka haben drei weitere ehemalige US-Open-Champions eine Einladung erhalten.