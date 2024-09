Legende: Er hat das Siegen verlernt Auf ATP-Stufe gewann Stan Wawrinka letztmals Anfang Juli einen Match. Imago/Cover-Images

Wawrinka auch in Peking schon out

Stan Wawrinka tritt weiter an Ort. Der 39-jährige Waadtländer schied auch beim ATP-500-Turnier in Peking in der 1. Runde aus. Der dank einer Wildcard direkt ins Haupttableau aufgerückte Romand (ATP 234) unterlag dem russischen «Lucky Loser» Roman Safiullin (ATP 69) 3:6, 4:6. Wawrinka bezog bei seinem 12. Turnier in diesem Jahr auf der Tour die 8. Erstrunden-Niederlage. Über die 2. Runde kam er noch gar nicht hinaus. Mit der neuerlichen Niederlage verpasste Wawrinka die Möglichkeit, in der 2. Runde den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (ITA) herauszufordern.

Wimbledon-Erweiterung genehmigt

Die umstrittene Erweiterung des Tennis-Geländes im Wimbledon Park hat grünes Licht erhalten. Londons Vizebürgermeister Jules Pipe genehmigte die Pläne des All England Clubs, 39 neue Tennisplätze auf geschütztem Land zu bauen. Geplant ist unter anderem ein neuer Showplatz mit 8000 Sitzplätzen. Das derzeitige Gelände des Rasen-Klassikers würde damit fast verdreifacht. Gegner des Projekts befürchten Schäden für die Umwelt. Sie haben noch das Recht, eine gerichtliche Überprüfung einzufordern.