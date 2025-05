Legende: Findet auf Challenger-Stufe wieder zu seinem Spiel Stan Wawrinka. Keystone/EPA/Sebastian Nogier (Archiv)

Wawrinka mit 4. Sieg in Serie

Stan Wawrinka (ATP 158) steht beim Challenger-175-Turnier in Aix-en-Provence im Final. Der Romand setzte sich im Halbfinal gegen Borna Gojo (CRO/ATP 353) mit 6:4, 6:4 durch. In seinen 4 Partien beim Sandplatz-Turnier in Südfrankreich gab der 3-fache Grand-Slam-Champion einzig im Achtelfinal gegen den topgesetzten Alexei Popyrin (AUS/ATP 26) einen Satz ab. In seinem 1. Final seit Juli 2023 (damals verlor Wawrinka das ATP-Endspiel von Umag gegen Popyrin) trifft der Romand am Sonntag auf die ehemalige Weltnummer 12 Borna Coric (ATP 104) und damit einen weiteren Kroaten.

Masarova gegen Galfi chancenlos

Rebeka Masarova (WTA 153) hat den Final beim Challenger-125-Turnier im spanischen Vic klar verloren. Die Baslerin, die weiter auf ihren 1. Turniersieg warten muss, unterlag der Ungarin Dalma Galfi (WTA 121) 3:6, 0:6. Trotz der hohen Niederlage beim Sandplatzturnier blickt Masarova auf eine starke Phase zurück. Seit Mitte März gewann sie 16 von 21 Partien. Das Hoch der 25-Jährigen schlägt sich auch im WTA-Ranking nieder, am Montag wird sie etwa auf Rang 112 zu finden sein.