Legende: Kehrt nach 9 Jahren ins Berner Oberland zurück Stan Wawrinka. Keystone / ETTORE FERRARI

Attraktives Teilnehmerfeld in Gstaad

Das Swiss Open in Gstaad wartet mit einem starken Teilnehmerfeld auf. Stan Wawrinka sowie die Top-Ten-Spieler Matteo Berrettini aus Italien und Casper Ruud aus Norwegen sind beim ATP-Turnier vom 17. bis 24. Juli dabei. Der nach zwei Fussoperationen auf die Tour zurückgekehrte Wawrinka, nach der langen Pause im Ranking im Moment auf Platz 361 zu finden, spielt im Berner Oberland zum ersten Mal seit neun Jahren wieder. Der Weltranglisten-Zehnte Ruud tritt als Titelverteidiger an, Berrettini, die Nummer 8 der Welt, hat das Turnier vor drei Jahren gewonnen. Zur Schweizer Fraktion wird wie im Vorjahr auch Dominic Stricker gehören. Der 19-jährige Berner liegt in der Weltrangliste derzeit an 178. Stelle.